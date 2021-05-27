شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدى مرانه الختامى اليوم استعدادًا لمواجهة نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في الساعة 6.45 مساء اليوم بتوقيت قطر«5.45 بتوقيت القاهرة» على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الجمعة على بطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويؤدي الأهلي مرانه اليوم في حضور وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى من المران، وفقا للنظام المتبع داخل مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، فيما يقام مران نهضة بركان على نفس الملعب في الثامنة والربع.

وخاض الأهلي مرانه الثالث أمس في الدوحة أمس على ملعب جامعة قطر، وركز خلاله بيتسو موسيماني المدير الفني على الجوانب الفنية والخططية، قبل إجراء تقسيمة بين اللاعبين؛ للتدريب على تنفيذ طريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها خلال مباراة نهضة بركان.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الفريق المغربي غدا، والتتويج بلقبه السابع في السوبر الإفريقي، الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ عام2014، عندما توج الفريق بلقبه السادس، على حساب الصفاقسي التونسي.