سيتي وتشيلسي يتجهزان لنهائي الأبطال

يواصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومواطنه نادي تشيلسي استعداداتهما بقوة من أجل المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الناديين في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مدينة بورتو البرتغالية يوم السبت المقبل، والتي من المقرر أن يتابعها من مدرجات ملعب «استاديو دو دراغاو» البرتغالي، ما يصل إلى 16500 متفرج، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عن فتح شباك بيع تذاكر نهائي دوري الأبطال، وهذا العدد الذي سمحت به السلطات البرتغالية يشكل ثلث سعة ملعب «دراغاو» الذي اختير لاستضافة النهائي الأوروبي في منتصف مايو/أيار الحالي، بعدما كان من المقرر في إسطنبول ونُقل لأسباب لوجستية متعلقة بجائحة كوفيد-19.

وكان «ويفا» قد خصص بالفعل ستة آلاف تذكرة لكل فريق، وتُضاف إلى ذلك الدعوات التقليدية، إضافة إلى «1700 تذكرة محجوزة لعامة الناس»، والتي سيتم بيعها على أساس أسبقية الحضور، وتنقسم أسعار التذاكر إلى أربع فئات، من 70 يورو إلى 600 يورو.

ويسعى مانشستر سيتي إلى الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد محاولات حثيثة في السنوات الماضية، فيما يسعى تشيلسي إلى الظفر بالكأس ذات الأذنين للمرة الثانية في تاريخه؛ حيث سبق وتوج باللقب الكبير في عام 2012.

وأكد الجزائري رياض محرز نجم السيتي المتألق في الفترة الأخيرة، تقديره وامتنانه للدعم الذي يقدمه له مشجعو السيتي في المنطقة، مؤكداً أنه مع زملائه يتطلعون لمواصلة الإنجازات، وانتزاع اللقب الثالث للنادي في هذا الموسم، بعدما توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتنامى دور محرز ضمن الفريق خلال الفترة الأخيرة، وسجل اللاعب الجزائري هدفي الفوز في شباك باريس سان جيرمان في ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى هدف ثمين في مرحلة الإياب، ضمن من خلاله السيتي موقعه في نهائي البطولة، ومن المتوقع أن يلعب محرز دوراً رئيسياً في مباراة النهائي الحاسمة، التي يمكن اعتبارها من إحدى أهم المباريات في تاريخ السيتي.

وتابع: «نهائي الأبطال والفوز به إنجاز كبير ومهم لجميع أعضاء الفريق، فهو أمر يحلم به اللاعبون منذ طفولتهم، وبطبيعة الحال فنحن كنا نسعى للوصول إلى هذه المرحلة منذ فترة طويلة، وها نحن هنا الآن قد وصلنا إلى الشوط النهائي وكلنا إرادة وعزم على رفع الكأس والتتويج باللقب، لقد واجهنا العديد من الفرق القوية لنصل إلى هذه المرحلة، ولم تكن تلك المباريات سهلةً، فقد مرت لحظات خلال مواجهاتنا مع باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند اعتقد خلالها الكثيرون بأننا غير قادرين على اجتياز تلك المرحلة، ولكنا عملنا سوية كفريق واحد، ونلعب الآن أهم المباريات التي قد نشارك فيها خلال مسيرتنا الاحترافية على مستوى الأندية، يحلم اللاعبون كافة بالمنافسة على هذا المستوى، ونحن الآن نتطلع لبذل كل جهودنا في سبيل الفوز».

وكان موسم 2020-2021 حاسماً لنادي مانشستر سيتي، وحقق فيه محرز إلى جانب الفريق العديد من النجاحات، والآن يتطلع الجميع لاختتام الموسم بانتزاع أهم الإنجازات الكروية على صعيد منافسات الأندية الأوروبية، وعلق محرز: «أتوجه بجزيل الشكر لجميع مشجعي الفريق، اختلف الموسم الحالي بشكل كبير عما تعودنا عليه، فقد افتقدنا حضور المشجعين وأصواتهم على مدرجات الملاعب ولكننا على ثقة من متابعتهم وتشجيعهم لنا من منازلهم».