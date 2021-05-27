شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين فى اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب ، على الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء فلسطين ، وذلك خلال جلسة الاجتماع الذى يعقد بمقر جامعة الدول العربية.

ووجه مسؤول الرياضة الفلسطيني الشكر إلى مصر على دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية، متمنين تطور العلاقة مع مختلف الشعوب العربية لدعم قضية فلسطين .

حضر الاجتماع السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسيد منير أحمد الوجيه نائب وزير الشباب والرياضة بالجمهورية اليمنية، رئيس الدورة القادمة للمجلس، ومشاركة السادة أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة العرب من مختلف الدول العربية.

والقي الدكتور أشرف صبحي كلمة خلال افتتاح الاجتماع رحب فيها بمشاركة وزراء الشباب والرياضة العرب فى الاجتماع الدورى للمجلس لمناقشة البرامج والمشروعات العربية المشتركة المزمع تنفيذها خلال العام المقبل، والتى تحقق أهداف وسياسات المجلس، بالإضافة إلى تقييم ما تم تنفيذه مسبقاً من أنشطة، وقياس مدى تأثيرها على أبنائنا من الشباب فى مختلف البلدان العربية.