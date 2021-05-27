شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تقدم مذكرة رسمية ضد خالد جلال بسبب تصريحاته بعد مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تقديم مذكرة ضد خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، بعد هجومه على التحكيم عقب تعادل فريقه مع سموحة بالدوري.

ومن المقرر أن تقدم لجنة الحكام خلال الساعات المقبلة مذكرة إلى لجنة المسابقات لاتخاذ عقوبة ضد المدير الفني.

وشن خالد جلال هجوميًا على التحكيم بعدما شهدت مباراة البنك الأهلي وسموحة إثارة تحكيمية احتسب خلالها الحكم 4 ركلات جزاء، بواقع ركلتين لكل فريق.

وأكد خالد جلال في تصريحاته أن البنك الأهلي يوجد توجه لإسقاطه وهبوطه للقسم الثاني خاصة وأن كل مباراة إما يحصل لاعب لديه على كارت أحمر أو تحتسب ضده ركلات جزاء.