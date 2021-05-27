شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تقدم مذكرة رسمية ضد خالد جلال بسبب تصريحاته بعد مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تقديم مذكرة ضد خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، بعد هجومه على التحكيم عقب تعادل فريقه مع سموحة بالدوري.
وشن خالد جلال هجوميًا على التحكيم بعدما شهدت مباراة البنك الأهلي وسموحة إثارة تحكيمية احتسب خلالها الحكم 4 ركلات جزاء، بواقع ركلتين لكل فريق.
وأكد خالد جلال في تصريحاته أن البنك الأهلي يوجد توجه لإسقاطه وهبوطه للقسم الثاني خاصة وأن كل مباراة إما يحصل لاعب لديه على كارت أحمر أو تحتسب ضده ركلات جزاء.
وعلق خالد جلال، على ضربة الجزاء الثانية التى تم احتسابها لفريق سموحة فى المباراة، وقال : "مدربون ومديرون كورة بينتقدوا التحكيم وقرارات التحكيم، وأنا مش بتكلم خالص ولكن ضربة الجزاء التانية فضيحة".
وتعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره سموحة بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.
وأحرز هدفى فريق البنك الأهلى أحمد على، بينما جاء هدفا سموحة عن طريق مصطفى فتحى، وبهذه النتيجة يحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما جاء فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.