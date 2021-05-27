شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يحدد 35 فردا فقط لكل نادى لحضور قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد، تحديد 35 فردا فقط من كل نادى من فريقا الأهلى و الزمالك لحضور لقاء قمة نهائى الدورى الأربعاء المقبل.

ويقام لقاء القمة بدورى رجال الطائرة بدون حضور جماهير نظرا لتطبيق الإجراءات الإحترازية، حيث يسمح بحضور أسر اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة كلا الناديين فقط وذلك فى صالة نادى المقاولون العرب المستضيفة للمباراة.

وتستكمل مؤجلات دورى رجال الكرة الطائرة يومى السبت والثلاثاء المقبلين بمواجهات قوية، حيث يلتقى السبت الزمالك مع طلائع الجيش وسموحة مع الاتحاد السكندرى، بينما يقام يوم الثلاثاء المقبل مباريات القناة مع سبورتنج والداخلية مع الترسانة والاتحاد السكندرى مع بتروجت وطلائع الجيش مع سموحة.

وحال فوز أو خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش فى مؤجلة السبت، سيحدد لقاء القمة صاحب اللقب وفقا لتأكيدات لجنة المسابقات باتحاد الطائرة.

ويعتلى فريق رجال الكرة الطائرة بالأهلى صدارة الترتيب حتى الآن برصيد 59 نقطة، حيث لعب 21 مباراة فاز فى 19 و خسر لقاءين أمام بتروجت وطلائع الجيش و يتبقى له لقاء الزمالك فقط.

بينما يحل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 56 نقطة، حيث لعب 20 مباراة فاز فى 19 وخسر واحدة أمام الأهلى ويتبقى له مواجهتى طلائع الجيش والأهلى.