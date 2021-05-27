شكرا لقرائتكم خبر عن سر عدم توثيق الزمالك عقود جنش وشيكا وأوباما وفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادي الزمالك، توثيق عقود 4 لاعبين خلال الساعات القليلة القادمة، بعد توقيعهم عقود جديدة، ولكن لم يتم توثيقها حتى الآن وهو ما سيحدث في الساعات المقبلة

وسيقوم مسئولو الزمالك بتوثيق عقود الرباعي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد الرحيم جنش ويوسف أوباما وأحمد أبو الفتوح، بعد توقيعهم علي عقود جديدة في الفترة الماضية.

ولم يقوم مسئولو الزمالك بتوثيق عقود اللاعبين في الفترة الماضية، لعدم توافر سيولة مالية كافية، حيث يستلزم حدوث ذلك سداد 3% من قيمة العقود لخزينة اتحاد الكرة، نظير توثيق العقود، وهو ما كان يصعب حدوثه في الفترة الماضية لعدم وجود سيولة مادية.

وسيقوم مسئولو الزمالك بتوثيق العقود فور توفير المبلغ المطلوب لذلك، وهو ما سيتم تنفيذه في الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه، أكد محمد الأتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن اللجنة ستقوم بتوثيق عقود 4 لاعبين في الفترة الحالية، هم شيكابالا وجنش وأوباما وأحمد فتوح، ونعمل على حل أزمة متأخرات فرجانى ساسى والتجديد له وأشرف بن شرقى لم يشكُ الزمالك بسبب عدم صرف مستحقاته حتى الآن.

وقال محمد الأتربى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": "وافقت على التواجد في اللجنة الجديدة بسبب حبى وانتمائي لناد الزمالك ومن غير المنطقى عدم قبولي لهذه المهمة لأنها تكليف من الدولة، والكابتن حسين لبيب يتواجد في نادي الزمالك باستمرار منذ الإعلان عن توليه رئاسة اللجنة الجديدة".

وأضاف محمد الأتربى: "وضع الزمالك صعب ونحتاج لحلول غير تقليدية، والنادي يمر بأزمات نتيجة عدم سداد مستحقات اللاعبين منذ فترة طويلة وسنعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، ونجحنا في تدبير جزء من مستحقات لاعبى الزمالك ولم يتبرع أحد من رجال الأعمال حتى الآن".