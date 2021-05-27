اتحاد الكرة يدرس توقيع عقوبات علي لاعبي الزمالك مواليد 2003

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو اتحاد الكرة، توقيع عقوبات علي لاعبي الزمالك مواليد 2003 بعدما احتفلوا بفوزهم ببطولة الدوري، بالتقاط صور وهم يشيرون إلى الحذاء .

ويرى مسئولو اتحاد الكرة أن ما فعله اللاعبين عبارة عن سلوك غير رياضي، والأقرب توقيع عقوبات ضدهم بالإيقاف مباراتين لكل منهم بجانب الغرامة المالية.

يذكر أن الزمالك فاز ببطولة الدوري بعدما حقق الانتصار على إنبي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الختامية التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء.

ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مدربا مساعدا، ومحمد عبد الرحيم "ميشو" مديرا إداريا للفريق، ومدرب حراس ايمن الطويل، وخالد عبد الرسول علاج طبيعي، ويقود قطاع الناشئين بالنادي، طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة ، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير القطاع.

أحرز أهداف الزمالك فى لقاء أنبي كل من.. عبدالله محمد في الشوط الأول في الدقيقة 40 ، وكريم عبدون بالدقيقة 6 من الشوط الثاني، وماجد هاني بالدقيقة 45 من الشوط التاني.

وتصدر زمالك 2003 المسابقة برصيد 38 نقطة ليتوج رسميا بطلا للمسابقة.