كواليس غرفة الملابس.. صالح سليم يفضل احتراف عبد الستار صبرى عن انضمامه للأهلى

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرفة الملابس اليوم عن عبد الستار صبرى، لاعب المقاولون العرب وبنفيكا السابق، الذى يحكى دور الراحل صالح سليم رئيس الأهلى الأسبق فى احترافه بنادى تيرول النمساوى رغم توقيعه للأهلى.

وقال عبد الستار صبرى فى تصريحات تليفزيونية سابقة، إنه عندما كان لاعباً فى المقاولون العرب أحضر صالح سليم عرضاً له من تيرول النمساوى لمدة 6 أشهر لكى يتحول من لاعب هاو إلى محترف، ويمكنه الانتقال للأهلى، موضحاً أنه بعدما توجه إلى النمسا وقدم مستوى مميزاً فوجئ بطلب إدارة النادى باستمراره لموسمين، وتحدث مع صالح سليم الذى رحب بانتقاله للاحتراف الأوروبى واستمراره فى النمسا رغم سابق اتفاقهما على انضمامه للأهلي.

وأكد عبد الستار صبرى أن صالح سليم طلب منه أن يكون التفاوض النهائى فى النادى الأهلى، وبالفعل جاء وفد من نادى تيرول إلى القاهرة وتفاوض مع صالح سليم على استمرارى وقمت بتوقيع العقود داخل مقر النادى الأهلى.