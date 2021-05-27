الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر موسيماني في تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

وضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، ملامح التشكيل الذي سيبدأ به مباراة نهضة بركان المغربي في إطار بطولة السوبر الأفريقي والمقامة بالعاصمة القطرية "الدوحة".

استقر موسيماني بشكل كبير على أن يقوم بالدفع بمحمد الشناوي لحراسة عرين الفريق، وسيدفع في الجانب الدفاعي بكل من أيمن أشرف لقيادة الجبهة اليسرى مقابل محمد هاني في الجبهة اليمنى، والمغربي بدر بانون وياسر إبراهيم لقلب الدفاع، لكن وسط الملعب سيشهد تغييرًا عن مباراة صنداونز؛ بمشاركة الثنائي الدولي المالي أليو ديانج وعمرو السولية، على أن يكون في الأمام ثلاثي هجومي من خلال الدفع بطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات على أن يقود الهجوم محمد شريف.

كانت المباراة الماضية شهدت مشاركة رامي ربيعة كلاعب ثالث في وسط الملعب، وصلاح محسن في الجانب الهجومي مع محمد شريف، ومن المقرر أن يعود الأهلي لتشكيلته المعتادة (4- 2- 3- 1) كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويسعى الأهلي لاستعادة لقب السوبر الأفريقي والذي سبق وأن حققه في ست مناسبات كان آخرها عام (2014) بالفوز على الصفاقسي الرياضي التونسي بنتيجة (3-2) في القاهرة.