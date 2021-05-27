رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل زيدان عن تدريب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت مساء أمس الأربعاء، رحيل زيدان عن تدريب الفريق الملكي، ويتبقى الإعلان الرسمي من قبل النادي.

وأصدر النادي الإسباني بيانا رسميا اليوم الخميس، جاء فيه: "يعلن نادي ريال مدريد أن زين الدين زيدان قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا".

وأضاف: "حان الوقت الآن لاحترام قراره وإبداء تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه في كل هذه السنوات ، وما يمثله شخصيته لريال مدريد".

وتابع البيان: "زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب في نادينا".

وأتم: "إنه يعرف أنه في قلب ريال مدريد وأن ريال مدريد سيظل دائمًا بيته".

جدير بالذكر أن زيدان تولى المهمة التدريبية لريال مدريد في يناير 2016 وحتى نهاية مايو 2018، ثم عاد للفريق الملكي في ولاية ثانية بدأت في مارس 2019، وتُوج مع الفريق الملكي بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا، بطولتي كأس العالم للأندية، بطولتي السوبر الأوروبي، بطولتي الدوري المحلي وبطولتي سوبر محلي.