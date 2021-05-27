"مبدأ حسن النية".. لماذا خسر عبد الله السعيد معركته مع الأهلي؟ (مستندات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري "المحكمة الرياضية" يوم 25 إبريل من عام 2021 لصالح النادي الأهلي في قضيته ضد عبد الله السعيد وألزم الأخير بدفع مبلغ 2 مليون دولار صالح النادي الأحمر قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد بين الطرفين.

وكان الأهلي قد باع عبد الله السعيد إلىي أهلي جدة في صيف 2018 واشترط في العقد عدم عودته للعب في مصر لمدة 3 مواسم ووضع شرطاً جزائياً قيمته 2 مليون دولار في حالة الإخلال بالعقد.

وعاد عبد الله السعيد إلي بيراميدز في فترة الإنتقالات الشتوية لعام 2019 بعد فسخ عقده مع أهلي جدة ليرى أحقيته للعب في بيراميدز دون دفع الشرط الجزائي للأهلي لأنه انتقل للنادي الأزرق دون إعادة بيع أو إعارة .

ونصت الفقرة الأولى من البند الرابع بعقد السعيد والأهلي وأهلي جدة أنه لا يجوز إعاة بيع اللاعب أو اعارته إلى أي نادي بجمهورية مصر العربية بأى حال من الأحوال لمدة 3 مواسم منذ توقيع العقد.

وأكد أشرف عبد العزيز محامي عبد الله السعيد أن موكله لم يخل ببنود التعاقد مع الأهلي لأن نادي أهلي جدة لم يقم ببيعه أو إعارته وبالتالي لم يخرق نجم بيراميدز العقد.

وفصل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في ما يتبناه محامي اللاعب حيث قالت في حكمها إن تفسير العقد يلزم البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين.

وتتحدث المادة 148 من القانون المدني عن مبدأ حسن النية حرمت كل فعل أو ترك يتعارض مع حسن النية، وحيث أنه في كثير من العقود التي يبرمها المتعاقدين بينهم في المعاملات المالية أو التجارية، يتم النص على التزام طرفي العقد تنفيذه بكل حسن نية، وأنه في حال عدم النص عليه، يمكن الاستدلال عليه من خلال مظاهره وعدم الالتجاء في تنفيذ العقود إلى ما يخالف القانون كالغش والتواطؤ باعتبارها من مظاهر سوء النية.

وفي حالة عبد الله السعيد فقد رأت المحكمة أن عدم إدراج ألفاظ لأشكال في انتقالات لاعبي كرة القدم في عقد اللاعب مع الأهلي مثل "فسخ العقد بالتراضي " أو "فسخ العقد" أو "الاستغناء" بمعني حرفي وواضح لا يعني عدم أحقية النادي الأحمر في الشرط الجزائي حيث إنه يمكن الاستدلال على مقصد المتعاقدين بمبدأ حسن النية من خلال العقد المبرم بينهم وهو عدم عودة اللاعب للاعب في مصر قبل ثلاثة مواسم من الاتفاق.



وكان الأهلي قد طلب في شكواه ضد السعيد التي قدمها في يوليو الماضي الحصول على الشرط الجزائي وقيمته 2 مليون دولار بالإضافة إلي مبلغ 5 ملايين جنيه تعوض عن إخلال اللاعب بالعقد وبطلان قيد اللاعب في نادي بيراميدز وإزالة ما ترتب عليه من أثار .