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السبت.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب السوبر الأفريقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقرر عودة بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى القاهرة يوم السبت المقبل بعد الانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان في تمام السادسة مساء غد الجمعة على ملعب جاسم بن حمد في مباراة السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي العاصمة القطرية (الدوحة) في الحادية عشرة صباح السبت، في طريقها إلى القاهرة.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة، قد حرص على إهداء عبدالمجيد مضران، نائب رئيس نادي نهضة بركان، ورئيس بعثة الفريق المغربي في قطر درع وعلم الأهلي، كما وجه له الدعوة لزيارة النادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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