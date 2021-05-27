الأهلي يرتدي الزي التقليدي في السوبر.. ومسحة طبية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الاهلي ونهضة بركان المغربي، عن ارتداء الفريق الأحمر زيه التقليدي في مباراة السوبر الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان مساء غد الجمعة على ملعب جاسم بن حمد في مباراة السوبر الأفريقي.

وتم الاتفاق علي أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق السماوي، بينما يرتدي فريق نهضة بركان الطاقم الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالمباراة، وصول الفريقين للملعب قبل المباراة بساعة ونصف.

كما تقرر أن تخضع بعثة الفريق لمسحة طبية جديدة داخل فندق الإقامة في قطر وفقا للبروتوكول المتبع داخل الاتحاد الإفريقي قبل المباريات الرسمية.

ويختتم الأهلي استعداده لبطولة السوبر الإفريقي، مساء اليوم، حيث يخوض مرانه الختامي على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة.