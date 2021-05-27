قمصان: نتائج النهضة محليا ليست مقياسا.. وحضور الجمهور فأل حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

عدد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مزايا وصول بعثة الفريق إلى قطر مبكرا استعدادا لمواجهة نهضة بركان، كما أكد أن حضور الجماهير في المباراة فأل حسن.

ويستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان مساء غد الأربعاء على ملعب جاسم بن حمد في مباراة السوبر الأفريقي.

وقال قمصان: "نتائج أو ترتيب نهضة بركان في مسابقة الدوري ليست مقياسا في مباراة السوبر الإفريقي، وهناك الكثير من النماذج في مختلف الدوريات يشاركون في نهائيات البطولات، رغم أن ترتيبهم ليس الأول في جدول المسابقة".

وأضاف مدرب الفريق: "بغض النظر عن وضع نهضة بركان في الدوري، لكنه يضم عناصر مميزة، وترتيبه في جدول الدوري المغربي لا يعد مؤشرا على مستواه، ولو نظرنا، سنجد تشلسي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام مانشستر سيتي في الوقت الذي يحتل فيه المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، وهناك كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الذي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويخوض مباراته أمام الوداد في شهر يونيو المقبل، رغم تراجع ترتيبه في مسابقة الدوري واحتلاله المركز الـ11".

وأشار قمصان إلى أن "الوصول المبكر إلى قطر ساهم في إراحة اللاعبين، وحصولهم على الاستشفاء، ومنحهم فرصة التركيز بقوة في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان، خاصة أن رحلة السفر من جنوب إفريقيا إلى قطر مرورا بأسوان، تجاوزت الـ12ساعة.".

وواصل: "الأهلي حقق الخطوة الأولى بنجاح من خلال تخطي صن داونز في ربع النهائي، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويتمنى أن تكتمل مهمة الفريق في الخطوة الثانية بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي".

وأكمل: "جمهور الأهلي داعم قوي لنا، وحضورهم فأل حسن على الفريق، وأتمنى أن نراهم في مدرجات ملعب جاسم بن حمد، خاصة بعد دورهم الكبير، في بطولة كأس العالم للأندية، ومساهمتهم في تتويج الفريق بالميدالية البرونزية".

وأتم: "تخطي صن داونز والتأهل إلى الدور النصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا منح الفريق دفعة معنوية قوية قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي، وعلينا أن نبذل أقصى جهد خلال المباراة؛ لتحقيق الفوز والعودة بالكأس إلى القاهرة".