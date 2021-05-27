"غياب مبدأ تكافؤ الفرص".. بيان رسمي من الإسماعيلي ضد اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، صباح اليوم الخميس، بيانًا رسميًا قدّم من خلالها احتجاجه ضد اتحاد الكرة المصري نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وفقًا لما جاء عبر بيان مجلس إدارة "الدراويش".

ويأتي بيان الإسماعيلي بسبب قرار اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في مسابقة دوري we المصري، وعدم قيام اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الإسماعيلي والزمالك والمقرر لها مساء اليوم ضمن حسابات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاء بيان نادي الإسماعيلي كالتالي:

أرسل مسئولو الإسماعيلى احتجاجًا لاتحاد الكرة فى أعقاب قرار الأخير بتأجيل مواجهة بيراميدز مع المقاولون والذي كان مقررًا له غدًا، دون تأجيل قمة الإسماعيلي مع الزمالك في كأس مصر والتى ستنطلق فى نفس يوم اللقاء الأول.

وفند مسئولو النادى فى الاحتجاج أن تأجيل مباراة بيراميدز دون النظر لموقف الإسماعيلى يؤكد غياب مبدأ التكافؤ والعدل والوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأندية وهو ما يضر بالمسابقة.

وثانى أسباب الاحتجاج تتمثل فى تغيير ترتيب المباريات، فضلاً عن حصول المنافس "بيراميدز" على فترة راحة أطول.

وأتم مسئولو الدراويش فى ختام الاحتجاج أن الفريق فى حالة ضغط كبير ويخوض مباراة كل ثلاثة أيام على عكس المنافسين.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي يوم الأحد المقبل منافسه بيراميدز على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن حسابات الأسبوع الـ25 من مسابقة دوري we المصري.