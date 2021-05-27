الامارات | رسمياً.. زيدان يرحل عن ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. زيدان يرحل عن ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب "الملكي"، وفقاً لما ذكر النادي على موقعه الرسمي. وقال النادي في بيان صحافي: "ريال مدريد يعلن أن زين الدين زيدان قرر إنهاء فترته الحالية مع الفريق، حان الوقت الآن لاحترام قراره وإبداء تقديرنا له على احترافيته وتفانيه وشغفه في كل هذه السنوات وما يمثله شخصيته لريال مدريد".

وأضاف: "زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب في نادينا. إنه يعرف أنه في قلب ريال مدريد وأن ريال مدريد هو وسيظل دائماً منزله".

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