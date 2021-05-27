شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية جديدة اليوم استعدادًا لمواجهة نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية جديدة اليوم داخل فندق الإقامة في قطر؛ استعدادا لمباراة نهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني وكل أفراد البعثة وجميع من سيتواجدون في مباراة السوبر مسحة طبية؛ وفقا للبروتوكول المتبع داخل الاتحاد الإفريقي قبل المباريات الرسمية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة على بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وسوف يسمح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى، من مران الأهلي الختامي، وفقا للنظام المتبع داخل مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وقبل انطلاق مران الأهلي، يشارك بيتسو موسيماني المدير الفني، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة؛ للحديث عنها، وعن استعدادات الفريق لخوض هذه المواجهة.