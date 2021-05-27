شكرا لقرائتكم خبر عن عجمـان يحصـد 99 نقطـة في حقـبة مدربـه الرمـادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

ودع فريقا حتا والفجيرة عالم الأضواء، وحزما الحقائب لبدء رحلة العذاب في دوري المظاليم بداية من الموسم المقبل، وسط آمال بأن تكون العودة سريعة إلى جنة المحترفين.

خاض الفريقان رحلة من الآلام والتحديات مع حتا، وشهد الموسم صراعاً ثلاثياً نارياً بين الثلاثي من أجل البحث عن مكان آمن في وسط الترتيب، بل إن الثلاثي خاض معركة من أجل انتزاع المركز ال 12 الذي كان بمثابة فوز ب«صولجان» البقاء بالنسبة للثلاثي المهدد.

فوز مصيري

ولم تبتسم الأقدار، إلا للفريق البرتقالي، الذي حسم مسألة البقاء بيده، لا بيد غيره، حين فاز على الفجيرة ذهاباً وإياباً ليحقق 18 نقطة، كانت كافية لتحقيق فرصة الاستمرار مع الكبار لموسم جديد.

نهاية حقبة

طوى عجمان سريعاً، حقبة الموسم الماضي، أغلق الدفاتر، وفتح ملفات جديدة، وبرؤية متجددة، بعدما قرر بالتشاور مع المدير الفني المصري أيمن الرمادي فك الارتباط ونهاية رحلة كان فيها المدرب المصري «عميد المدربين».

خرج الرمادي من البيت البرتقالي سعيداً بالبقاء في المحترفين، لكن مع «مرارة» بترك أسرة عاش معها أروع اللحظات وأجملها في ملاعب الإمارات على حد تعبيره، وإن كان قد خاض معركة صعبة من أجل الوصول بالفريق هذا الموسم إلى بر الأمان.

وأنهى المدير الفني المصري حقبة مع «البرتقالي» تولى فيها قيادة الفريق في الأضواء في 93 مباراة، حقق الفوز في 25 منها ليترك الفريق على بعد نقطة من النقطة 100، بعدما حصد 99 نقطة في رحلته البرتقالية، ليكون الفريق قد حقق «ذهبية» البقاء طوال فترة وجود المدرب المصري على رأس الجهاز الفني.

أما على مستوى التجارب في الأضواء، فقد حصد الرمادي في التجارب السابقة في دوري الإمارات (178 نقطة) في رحلته التي بلغت الرقم 156 مباراة.

وداع حتا والفجيرة

وانتهى الموسم الكروي بوداع الثنائي حتا والفجيرة، فجاء الأول أخيراً برصيد 12 نقطة مقابل 15 نقطة للفجيرة الذي حل وصيفاً للقاع، ليغادر الفريقان عالم الأضواء.

وتشاء الأقدار أن يكون الهبوط هو الثاني للفريقين، لينضما إلى كوكبة الفرق التي هبطت لأكثر من مرة والتي تضم كلباء والإمارات ودبا الفجيرة والشعب وعجمان.

درس غير مستفاد

وكان الفجيرة قد هبط للمرة الأولى في موسم 2015-2016، ليعود ويكرر المشهد هذا الموسم، بعد 3 سنوات في الأضواء.

أما حتا، فسيحمل الهبوط الجديد الرقم الثاني في مسيرة «الإعصار» الذي كان ودع عالم الأضواء المرة الأولى في موسم 2017-2018.

ولم يستفد الفريق من دروس الموسم الماضي، حين احتل المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة، قبل أن يحمل قرار «الإلغاء» حبل النجاة وضمان استمراره في البقاء.

أسوأ خط خط هجوم

واللافت أن حتا الذي حل أخيراً هذا الموسم بعد 26 جولة، حصد أقل بنقطة واحدة من حصاده في الموسم الماضي حين كان يحتل وصافة القاع (12 مقابل 13 نقطة).

وتكشف الأرقام أن الفريق الحتاوي كان الأسوأ هجومياً، حيث لم يحقق لاعبوه سوى 19 هدفاً في 26 مباراة، منها 4 أهداف في شباك كلباء بعد إعلان الهبوط الرسمي للفريق، أما على المستوى الدفاعي، فقد كان الفريق ثالث أضعف دفاع، بل إنه يتساوى بنفس الرصيد من الأهداف التي سكنت شباكه مع خورفكان العاشر.

وتلقى مرمى حتا 50 هدفاً، مقابل 58 هدفاً للظفرة الحادي عشر، و57 في مرمى كل من عجمان والفجيرة.

الدفاع الأسوأ

ويحتل الظفرة مكانة الفريق الأسوأ دفاعياً هذا الموسم، لينضم إلى قائمة الفرق التي كانت الأكثر استقبالاً للأهداف في كل موسم، والتي يتصدرها الشعب بالرقم السلبي التاريخي (71 هدفاً في مرماه)، وبني ياس (70 هدفاً في مرماه)، مقابل 68 هدفاً (في مرمى عجمان) و63 هدفاً في مرمى كل من (دبي واتحاد كلباء والفجيرة).

أرقام الرمادي مع عجمان في الدوري

لعب: 93 مباراة.

فاز: 25.

تعادل: 24.

خسر: 44.

سجل: 115 هدفاً.

سجل عليه: 172 هدفاً.

شباك نظيفة: 16 مباراة.

النقاط: 99 نقطة.

.. وفي دوري الإمارات

هنا أرقام المدرب الرمادي تاريخياً في دوري الإمارات مع كل الأندية التي دربها:

لعب: 156 مباراة.

فاز: 46 مباراة.

تعادل: 40 مباراة.

خسر: 70 مباراة.