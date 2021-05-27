شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية معلول للسوبر الإفريقي بأحد المراكز الطبية الشهيرة بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن مسئولو الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على حالة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر من خلال عرضه على متخصصين في الطب الرياضي بمركز اسباير العالمي في الدوحة، للاطمئنان على سلامة اللاعب الطبية وجاهزيته للمشاركة في المباريات.

ويتواجد الأهلي في قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي غدا الجمعة على استاد جاسم بن حمد.

وتعرض علي معلول للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية في فبراير الماضي قبل أن تتججد إصابته مرة أخرة ويبتعد عن الملاعب أكثر من 100 يوم.

وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي عن جاهزية علي معلول الظهير الأيسر للفريق للمشاركة في المباريات، مشيرا إلى أن معلول جاهز للمشاركة في المباريات لكن قرار مشاركته يعود لرؤية الجهاز الفني".

أوضح طبيب الأهلي أن معلول أُصيب في العضلة الخلفية وإصابته لم تكن كبيرة لكن موضع الإصابة كان صعبا لأنه جاء بين مكان التقاء الوتر بالعضلة، مشددا على أن نسبة تجدد الإصابة واردة وفقا للإحصائيات الخاصة بمثل هذه الحالات في الدوري الإنجليزي، تصل نسبة تجددها لـ65%".

أشار إلى أنه من حظ معلول السيء أن إصابته تجددت لذلك كان هناك بعض التأني في فترة التأهيل، قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي حتى انتظم بشكل كامل في المران".

واصل الطبيب: "استشرنا مركزا طبيا عالميا في قطر وأكد على جاهزية معلول للمشاركة في المباريات".