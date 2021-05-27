شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ولواندا الأنجولى بنصف نهائى أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة السلة لافروليج التى تقام برواندا عن موعد مباراة نصف نهائى البطولة، والتى تجمع الزمالك مع بترو دى لواندا الأنجولى، وتقرر إقامة المباراة بعد غد السبت 29 مايو، فى الخامسة والنصف مساء.

وتأهل الزمالك إلى نصف النهائي من البطولة بعد الفوز على كاب فيردى الكاميروني بربع النهائي، بينما وصل بترو دى لواندا الأنجولى بالفوز على جمعية سلا المغربي فى نفس الدور.

وفاز الزمالك فى كل المباريات التى خاضها بالبطولة أمام كل من البترول الجزائرى وفيروفيارو الموزمبيقى وداونز السنغالي، ووصل لربع النهائي والتقى مع كاب فيردى ليحصل على بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة.

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين، وهم: والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، ويرأس البعثة طارق سعيد.