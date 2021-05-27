شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة الجونة للاسكواش بمشاركة 6 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى تمام السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، مباريات الدور نصف النهائى، ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة الجونة فى الفترة بين 20 إلى 28 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتلتقى نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميا للسيدات، مع الأمريكية أماندا صبحى فى أول مباراة بهذا الدور، بينما تلتقى نور الشرينى المصنفة الأولى عالميا مع مواطنتها هانيا الحمامى المصنفة السادسة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة.

وفى منافسات الرجال، يلتقى طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا مع النيوزلاندي بول كول المصنف الرابع في تمام الساعة السابعة والربع، وفي المباراة الثانية يواجه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا مع فارس الدسوقي المصنف الثامن في تمام الساعة التاسعة والربع.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث ستتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.