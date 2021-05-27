شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ زينة إبراهيم لاعبة الجمباز لتأهلها إلى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تقديم التهنئة للاعبة الجمباز زينة إبراهيم لتأهلها لأوليمبياد طوكيو، وذلك خلال التصفيات الأفريقية للجمباز الفني والترامبولين المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، والتي تستمر منافساتها حتى 27 مايو الجاري.

وأكد وزير الرياضة خلال تهنئته علي تقديم كل أوجه الدعم للاعبين واللاعبات في مختلف اللعبات في ظل القيادة السياسية التي تولي اهتماما كبيراً بالرياضة والرياضيين.

وذكر وزير الرياضة أن البطولات الأفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر حالياً تعد بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل، والتي تقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء.