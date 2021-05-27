شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ46 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظ منتخب مصر بالمركز رقم 46 فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر اليوم الخميس، كما احتفظ بالمركز السادس على صعيد المنتخبات الأفريقية.

ولم يشهد تصنيف "فيفا" أى تغييرات جوهرية، حيث احتفظ منتخب السنغال بصدارة قائمة المنتخبات الأفريقية، بعدما حافظ على المركز الـ22 فى التصنيف، متفوقاً على منتخبات تونس ونيجيريا والجزائر والمغرب ومصر على الترتيب، كما لم تشهد قائمة "العشرة الأوائل" في التصنيف أى تغييرات، حيث جاء تصنيف أفضل 10 منتخبات عالميًا كالتالى: بلجيكا، فرنسا، البرازيل، إنجلترا، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، الأرجنتين، أوروجواي، والدنمارك.

ويمتلك منتخب مصر رقماً مميزاً فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، ولم يتذوق منتخب مصر مرارة الهزيمة فى آخر 18 مباراة خاضها على ملعبه فى التصفيات المونديالية، علماً بأن المنتخب الوطنى هو أكثر المنتخبات نجاحاً فى كأس الأمم الأفريقية بفوزهم بلقب البطولة "7 مرات" بما فى ذلك الفوز باللقب ثلاث مرات متتالية فى 2006 و2008 و2010.

وعلى الرغم من أن الأشهر الأخيرة شهدت حماساً كبيراً فى بطولات الدورى، إلا أنها كانت فترة هادئة لكرة القدم الدولية وهو ما انعكس فى التصنيف العالمى الأخير FIFA.

وأُقيمت مباراة واحدة فقط منذ النسخة الأخيرة من التصنيف جمعت أوكرانيا مع البحرين في مباراة ودية انتهت بالتعادل (1-1) ولم تشهد المراكز الخمسين الأولى أي تغييرات، حيث واصلت بلجيكا صدارتها أمام كل من فرنسا والبرازيل.

وشهد التصنيف تغييراً واحداً فقط مع تقدمّم البحرين مركزاً واحداً (98 ، +1) بينما بقيت أوكرانيا في المركز 24 رُغم تراجعها من النقاط ليتقلّص الفارق مع أقرب ملاحقيها صربيا.

ورغم غياب التغييرات الكبيرة في التصنيف العالمي خلال النسخة الحالية، فإن الأمور ستتغيّر خلال الأسابيع المقبلة مع إقامة العديد من المنافسات الدولية حول العالم بما في ذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA وتصفيات كأس العرب 2021 التي يُشارك فيها منتخبات من أفريقيا وآسيا في يونيو/حزيران المُقبل.

وستشهد أوروبا أيضاً الكثير من المباريات الدولية مع إقامة كأس الأمم الأوروبية 2021 في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو بينما ستُقام أيضاً بطولة كوبا أمريكا في أمريكا الجنوبية إلى جانب الكأس الذهبية في Concacaf.