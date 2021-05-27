شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تعلن موعد العودة للقاهرة بعد انتهاء مباراة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى القاهرة يوم السبت المقبل بعد الانتهاء من مباراة السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها الساعة السادسة بتوقيت القاهرة غدا الجمعة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي العاصمة القطرية الدوحة فى الحادية عشرة صباح السبت، فى طريقها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من المهمة الثانية للفريق، في منافساته القارية، والتي بدأت بخوض مباراة الإياب في الدور الربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي، والتأهل لنصف نهائي البطولة، ثم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الأهلي مباراة نهضة بركان غدا؛ بهدف تحقيق الفوز؛ لإنجاز مهمته الثانية، وهي التتويج بلقب السوبر الإفريقي والاحتفال به مع جماهيره المتواجدة في مدرجات ملعب السد، والملايين الذين يشاهدون المباراة عبر شاشات التليفزيون.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ورئيس بعثة فريق الكرة المتواجدة في قطر قد حرص على إهداء عبدالمجيد مضران، نائب رئيس نادي نهضة بركان، ورئيس بعثة الفريق المغربي في قطر درع وعلم الأهلي خلال المقابلة التي جرت بينهما مساء أمس بفندق إقامتهما في الدوحة.

وحرص مضران على إهداء الخطيب درع نهضة بركان ووجه الدعوة له لزيارة النادي، وذلك في حضور في حضور هشام مهداوي، أمين الصندوق، ومحمد قاسمي المسئول الإداري للنادي المغربي.