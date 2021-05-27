شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم الخميس 27 / 5 / 2021 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع الاسماعيلى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر على ستاد السويس الجديد في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل الندية المعروفة عن لقاءات الكأس، ونلقى الضوء في السطور التالية عن أهم المعلومات عن المباراة .

مشوار الزمالك والاسماعيلى بكأس مصر

الزمالك تأهل لدور الستة عشر بالكأس عقب الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 للبطولة فيما تخطى الاسماعيلى عقبة لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف .

اخر ظهور للزمالك والاسماعيلى قبل موقعة الكأس

نجح نادي الزمالك في تحقيق فوز صعب في المباراة الأخيرة له في الدوري على النادي المصري بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ليواصل الابتعاد بالصدارة عن النادي الأهلي، ويصبح رصيده 54 نقطة.

أما الإسماعيلي فبعد أن كان في مناطق الخطر، نجح في الفوز في آخر 7 مباريات له، وتقدم للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري وكان أخرها الفوز على المقاصة بهدفين مقابل هدف.

غيابات الزمالك أمام الاسماعيلى

الزمالك يدخل مباراة الليلة في ظل العديد من الغيابات التي تضرب صفوف الفريق، في مقدمتها محمود علاء مدافع الفريق والذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة وعبد الله جمعة الظهير الأيسر الذي يعاني من نفس الإصابة أيضا، ومحمد عبد الغني مدافع الفريق بسبب إيقافه لحصوله علي الإنذار الثالث في مباراة المصري الأخيرة بالدورى، فيما تعتبر الأزمة الكبرى في الغيابات بالنسبة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الابيض هو غياب طارق حامد لاعب الوسط وأحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها جميع مدربي الزمالك خلال السنوات الماضية، حيث يغيب طارق حامد عن مباراة الاسماعيلى بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة المصري أيضا.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاسماعيلى

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد السلام – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي

خط الهجوم : زيزو – أوباما – اشرف بن شرقي – سيف الجزيري

التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك

في المقابل يرغب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى في مواصلة نتائجه الجيدة بالفترة الأخيرة بعدما نجح في إحداث انتفاضة كبيرة للدراويش بجدول الدوري ، وطالب جلال لاعبى فريقه بتخطى عقبة الزمالك لمواصلة مشوار الكأس بنجاح لمصالحة الجماهير الباحثة عن بطولة منذ فترة طويلة .

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك مكون من :" محمد فوزى ومارسيلو ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد عادل وعماد حمدى ومحمد حسن وأرى بابل وأحمد مدبولى وشكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف".