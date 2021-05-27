شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف دورى رجال الطائرة قبل مؤجلات السبت والثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مؤجلات دورى رجال الكرة الطائرة يومى السبت والثلاثاء المقبلين بمواجهات قوية، حيث يلتقى السبت الزمالك مع طلائع الجيش وسموحة مع الاتحاد السكندرى، بينما يقام يوم الثلاثاء المقبل مباريات القناة مع سبورتنج والداخلية مع الترسانة والاتحاد السكندرى مع بتروجت وطلائع الجيش مع سموحة.

فيما يقام لقاء القمة يوم الأربعاء 2 يونيو بين فريقا الأهلى والزمالك على صالة المقاولون العرب.

وحال فوز أو خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش فى مؤجلة السبت، سيحدد لقاء القمة صاحب اللقب وفقا لتأكيدات لجنة المسابقات باتحاد الطائرة.

ويعتلى فريق رجال الكرة الطائرة بالأهلى صدارة الترتيب حتى الآن برصيد 59 نقطة، حيث لعب 21 مباراة فاز فى 19 و خسر لقاءين أمام بتروجت وطلائع الجيش و يتبقى له لقاء الزمالك فقط.

بينما يحل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 56 نقطة، حيث لعب 20 مباراة فاز فى 19 وخسر واحدة أمام الأهلى ويتبقى له مواجهتى طلائع الجيش والأهلى.

من جانبه كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة القائم بأعمال المدير التنفيذى مسبقا، عن تحديد يوم 4 يونيو المقبل، موعدا لإقامة دور الـ32 ببطولة كأس مصر للرجال.

وقال غزلان إنه تم تحديد هذا الموعد لتقام عقب انتهاء مسابقة الدورى المنتظر أن تنتهى يوم 2 من نفس الشهر المقبل، حتى ينتهى كأس مصر يوم 14 يونيو.