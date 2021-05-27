شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مباراة الأهلى ونهضة بركان يؤدى مرانه الأول فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض طاقم تحكيم السوبر الأفريقي، بقيادة الجزائري مصطفى غربال، مرانه الأول في قطر أمس على ملعب أكاديمية أسباير، بعد وصوله إلى فندق الإقامة الذى يستضيف بعثتى الأهلى ونهضة بركان المغربى وجميع أطراف مباراة السوبر.

ودخلت بعثة الأهلي، وكذلك نهضة بركان في فقاعة طبية بفندق الإقامة بالدوحة ابتداء من يوم 25 مايو الجاري، حيث تفرض اللجنة المنظمة للبطولة إجراءات طبية مشددة على الفريقين وجميع الأطراف المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي والحضور من الناديين.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية اليوم؛ استعدادا لمباراة نهضة بركان، التي يسعى الفريق خلالها لتحقيق الفوز، والتتويج باللقب السابع في السوبر الإفريقي، والعودة إلى مصر بكأس البطولة يوم السبت المقبل.

وتنطلق مباراة السوبر الأفريقي، في السادسة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية.