شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مستحقات لاعبى كرة القدم عقب مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك، صرف جزء من مستحقات لاعبى الفريق الكروى، عقب مباراة الجونة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الدورى المصرى الممتاز.

ولم يحصل لاعبو الزمالك على مستحقاتهم المالية منذ قرابة 4 أشهر بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، وتعكف اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء علي سرعة توفير جزء من المستحقات.

وأكد مسئولو الزمالك للاعبين أنه سيتم صرف جزء من المستحقات يوم الأحد المقبل، بحد أقصي بعد نجاح اللجنة الحالية في إنعاش خزينة النادي ببعض الأموال، علي أن يتم صرف جزء آخر من المستحقات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في التاسعة مساء اليوم، ضمن مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر بإستاد السويس.