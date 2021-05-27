شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يشاهد 5 مباريات جديدة لنهضة بركان قبل موقعة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خمس مباريات جديدة لفريق نهضة بركان المغربى قبل مواجهة الفريقين غدا الجمعة فى بطولة السوبر الأفريقى، المقرر إقامتها على ملعب جاسم بن حمد بنادى السد.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى على مشاهدة العديد من مباريات الفريق المغربى، بعد وصول البعثة إلى قطر؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف والعناصر المميزة في الفريق.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عدة جلسات مع معاونيه منذ الوصول إلى الدوحة؛ لمواصلة التحضير لمباراة نهضة بركان.

كما حرص المدير الفنى على عقد محاضرات بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ومنح التعليمات التكليفات الخاصة للاعبين.

ويؤدى الأهلى مرانه الختامى في الساعة 6.45 مساء اليوم بتوقيت قطر "5.45 بتوقيت القاهرة"، على ملعب المباراة جاسم بن حمد بنادي السد، الذي يستضيف مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية الإفريقية.

ويؤدي الأهلي مرانه اليوم في حضور وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى من المران، وفقا للنظام المتبع داخل مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فيما يقام مران نهضة بركان على نفس الملعب في الثامنة والربع.

وخاض الأهلى مرانه الثالث أمس فى الدوحة أمس على ملعب جامعة قطر، وركز خلاله بيتسو موسيماني المدير الفني على الجوانب الفنية والخططية، قبل إجراء تقسيمة بين اللاعبين؛ للتدريب على تنفيذ طريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها خلال مباراة نهضة بركان.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الفريق المغربي غدا، والتتويج بلقبه السابع فى السوبر الأفريقى، الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ عام2014، عندما توج الفريق بلقبه السادس، على حساب الصفاقسي التونسي.