شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: نحترم نهضة بركان.. وحضور جماهير الأهلى فأل حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامى قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جاهزية الفريق لمباراة نهضة بركان فى السوبر الأفريقى، المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة، على ملعب جاسم بن حمد بنادى السد، مشيرا إلى أن الأهلى يحترم الفريق المغربى، خاصة أنه يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة.



وقال قمصان للموقع الرسمى للأهلى: "نتائج أو ترتيب نهضة بركان في مسابقة الدوري ليست مقياسا في مباراة السوبر الأفريقي، وهناك الكثير من النماذج في مختلف الدوريات يشاركون في نهائيات البطولات، رغم أن ترتيبهم ليس الأول في جدول المسابقة".

وأضاف مدرب الفريق: "بغض النظر عن وضع نهضة بركان فى الدورى.. لكنه يضم عناصر مميزة، وترتيبه في جدول الدوري المغربي لا يعد مؤشرا على مستواه، ولو نظرنا، سوف نجد تشلسي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام مانشستر سيتي في الوقت الذي يحتل فيه المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي.. وهناك كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الذي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويخوض مباراته أمام الوداد في شهر يونيو المقبل، رغم تراجع ترتيبه في مسابقة الدوري واحتلاله المركز الـ11".

وشدد قمصان على أن المباريات النهائية لا تعترف بأي ترتيب، ولا تخضع لمقاييس، خاصة أن المباراة 90 دقيقة، وكل فريق يبحث عن الفوز باللقب، لكن الأهلي يسعى للتحقيق الفوز والتتويج باللقب السابع فى السوبر الأفريقى.

وأشار قمصان إلى أن الوصول المبكر إلى قطر ساهم فى إراحة اللاعبين، وحصولهم على الاستشفاء، ومنحهم فرصة التركيز بقوة في مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان، خاصة أن رحلة السفر من جنوب إفريقيا إلى قطر مرورا بأسوان، تجاوزت الـ12ساعة.

وقال: "الأهلي حقق الخطوة الأولى بنجاح، من خلال تخطي صن داونز في ربع النهائي، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويتمنى أن تكتمل مهمة الفريق في الخطوة الثانية بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي".

وأضاف قمصان: "جمهور الأهلي داعم قوي لنا.. وحضورهم فأل حسن على الفريق، وأتمنى أن نراهم في مدرجات ملعب جاسم بن حمد، خاصة بعد دورهم الكبير، في بطولة كأس العالم للأندية، ومساهمتهم في تتويج الفريق بالميدالية البرونزية".

واختتم سامي قمصان تصريحاته مؤكدا أن تخطي صن داونز، والتأهل إلى الدور النصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا منح الفريق دفعة معنوية قوية قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي، وعلينا أن نبذل أقصى جهد خلال المباراة؛ لتحقيق الفوز والعودة بالكأس إلى القاهرة.