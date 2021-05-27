شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب فرجانى ساسى بجدولة المستحقات القديمة للتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادى الزمالك، من التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، جدولة مستحقاته المالية القديمة، لإنهاء هذا الملف بشكل نهائى، بسبب عدم وجود سيولة مادية كافية لصرف كل مستحقاته القديمة دفعة واحدة.

ويحق للتونسى ساسى تقاضى قرابة 600 ألف يورو من نادى الزمالك عبارة عن مستحقات قديمة ويتمسك اللاعب بالحصول عليها قبل التفاوض على تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي.

وتحدث مسئولو اللجنة الجديدة المسئولة عن إدارة الزمالك مع فرجاني ساسي خلال الساعات الماضية، وطالبوه بالموافقة على جدولة مستحقاته، حيث سيحصل على جزء منها فورا بينما سيحصل على باقى مستحقاته بعد قرابة أسبوعين.

وأكد مسئولو الزمالك لفرجانى ساسى أنه بعد صرف مستحقاته القديمة سيتم عقد جلسة مع اللاعب للتفاوض حول قيمة عقده الجديد وتحديد راتبه السنوى فى الفترة المقبلة.