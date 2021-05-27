الامارات | مايكل يتحدى لاريت في مصارعة الذراعين بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل يتحدى لاريت في مصارعة الذراعين بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فندق كونراد دبي الساعة التاسعة مساء غد بطولة (ملك الذراعين)، والتي ينظمها البطلين الدوليين الأمريكيين مارك بوس ولاري وليد، والكندي دون ليدس وتقام باشراف لجنة مصارعة الذراعين في اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية، بمشاركة نخبة من افضل لاعبي العالم بمصارعة الذراعين.

ووجه اتحاد اللعبة الدعوة لمحبي ومتابعي هذه الرياضة الى عدم تفويت فرصة متابعة اقوى نزالات مصارعة الذراعين العالميين وتبرز الى الواجهة مواجهة الأقوياء بين بطلي العالم للمحترفين ‏الأمريكي مايكل طولد والكندي دفيد لاريت والأمريكي دون ادريس اضافة الى لاعبين دوليين اخرين.

بدوره اكد عضو مجلس ادارة اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية فيصل الزعابي في تصريح صحافي أن البطولة الحالية هي الاولى التي يشرف عليها الاتحاد في الموسم الحالي والهدف منها اضافة الى الجانب التنافسي، الترويج للعبة بشكل اكبر في الدولة والتعريف بها والتشجيع على ممارستها.

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