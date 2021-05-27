الامارات | خُطبة بوغبا الحماسية لم تجد آذانا صاغية لدى مان يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن خُطبة بوغبا الحماسية لم تجد آذانا صاغية لدى مان يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقى لاعب الوسط فريق مانشستر يونايتد، الدولي الفرنسي بول بوغبا خُطبة حماسية حماسية، قبل بداية الأشواط الإضافية لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي جمع "الشياطين الحمر" بفريق فياريال الإسباني مساء أمس، وهي نفس الطريقة التي كان قدم بها خطابه قبل مباراة منتخب بلاده في نهائي كأس العالم 2018 أمام كرواتيا.

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن بوغبا قدم لزملائه في الفريق خُطبة مثيرة قبل بداية الوقت الإضافي، لكن حديثه وقع على آذان صماء في إشارة إلى عدم قدرة الفريق على تحقيق الفوز في المباراة التي خسرها بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكان فيديو حماسي نشر عقب تتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم يظهر فيه بول بوغبا، وهو يشحن همم زملائه اللاعبين من أجل صنع التاريخ، واستخدم فيه اللاعب كلمات ساعدت في بث الروح في نفوس الفريق الذي تمكن من تحقيق المونديال.

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