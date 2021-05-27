شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالوهاب: تقليد الرئيس السيسى لوسام الاستحقاق سوف يكتب بحروف من نور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى، بأن تقليد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لوسام الاستحقاق الخاص باللجنة الأولمبية الأفريقية، سوف يكتب في سجلات قارة أفريقيا بحروف من نور، وهو تكريم صادف أهله، لما قدمه فخامته من أعمال رائدة وملموسة ورعايته للعديد من الأحداث الرياضة الكبرى في العديد من الرياضات على المستويين العالمي والقاري، وكانت إقامة أول العاب أفريقية للأولمبياد الخاص تحت رعايته في بداية عام 2020 حدثا رياضيا ضخما وقف أمامه العالم، خاصة إنها كانت أول ألعاب أفريقية شاركت فيها 34 دولة أفريقية، واحتضنتها مدينة القاهرة في الفترة من 23 إلى 31 يناير 2020، تنافسوا في 4 رياضات وهي خماسيات كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى والبوتشي بالإضافة إلى إقامة مؤتمر للشباب القادة، وبرنامج الكشف الصحى على اللاعبين، واللاعبين صغار السن، وشديدى الإعاقة وشهدت تلك الألعاب لأول مرة تساوي عدد اللاعبين الذكور مع الإناث 50%- 50%، ووصفت هذه الألعاب بأنها أكبر حدث إنساني شهدته القارة السمراء.

وكانت الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص قد أقيمت في نهاية شهر يناير 2020، تزامنا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي، وقد حملت في طياتها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوو الاحتياجات الخاصة خلال فترة حكم الرئيس السيسي، كما تعد انعكاسا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، وساهم احتضان مصر لتلك الألعاب في تسليط الضوء على أنشطة الأولمبياد الخاص قى القارة السمراء.