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زيدان أبلغ الإدارة واللاعبين أنه لم يعد مدربا لريال مدريد

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، قرر الرحيل عن الإسباني لكرة القدم بعد موسم خلا من البطولات.

وذكرت صحيفة «آس» المقربة من النادي الملكي، أن المدرب الفرنسي أنهى فترته الثانية مع ريال مدريد الذي سبق أن قاده إلى لقب الدوري في مناسبتين بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في منذ 2015.

وأشارت التقارير إلى أن زيدان أبلغ إدارة النادي والفريق الأول بقراره بعد خسارة لقب الدوري لصالح أتلتيكو مدريد السبت الماضي.

عقد زيزو مع ريال مدريد لا يزال ممتدًا حتى صيف 2022، لكن إدارة فلورنتينو بيريز لن تمانع مغادرته هذا الصيف إذا أراد بالاتفاق بين الطرفين.

ولا يعلم ما هي وجهة المدرب الفرنسي المقبلة، في الوقت الذي ارتبط فيه اسمه كثيرًا بتدريب يوفنتوس على وجه التحديد.

وتولى زيدان مهمة تدريب ريال مدريد للمرة الثانية خلفًا لسانتياجو سولاري، وقد نجح في تحقيق لقب الموسم الماضي وكذلك كأس السوبر الإسبانية.

أما هذا الموسم، فخرج ريال مدريد بدون بطولات للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد إنهاء الدوري الإسباني بالمركز الثاني والخروج مبكرًا من كأس الملك، وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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