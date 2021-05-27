شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرتدي الزي التقليدي في مباراة نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي زيه التقليدي في مباراة السوبر الإفريقي غدا أمام فريق نهضة بركان المغربي، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم الخميس بمقر إقامة الفريقين في العاصمة القطرية الدوحة.

حضر الاجتماع الفني من الأهلي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري ووائل محمد إداري الفريق، وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق السماوي، بينما يرتدي فريق نهضة بركان الطاقم الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بالمباراة، وصول الفريقين للملعب قبل المباراة بساعة ونصف.

ويشارك بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر الإفريقي، المقرر عقده اليوم؛ للحديث عن استعدادات الفريق لخوض هذه المواجهة.

ويختتم الأهلي مساء اليوم استعداده لبطولة السوبر الإفريقي، حيث يخوض مرانه الختامي على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة.