شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك الجديدة تنهي أزمة مستحقات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغت اللجنة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بإنهاء أزمة مستحقاتهم المتأخرة سواء الدفعة المستحقة لهم أو مكافآت الفوز في المباريات الأخيرة.

وطلبت اللجنة من أسامة نبيه، المدرب العام إعداد كشف بكافة المستحقات المتأخرة لجميع اللاعبين للبدء في صرفها قبل مباراة الجونة المقبلة في الدوري.

ويلتقي الزمالك مع الجونة «الاثنين» في الجونة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون لبطولة الدوري.

وينتظر أن يبدأ أسامة نبيه في إعداد كافة الكشوف الخاصة بمستحقات اللاعبين وتقديمها للجنة التي تدير الزمالك خلال 24 ساعة.