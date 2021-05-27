شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من التأجيل.. الأرجنتين ترفض عبء كولومبيا في كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الحكومة الأرجنتينية، التزامها بتنظيم بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أمريكا 2020»، لكن فقط للمباريات التي خصصت لها في الأصل وليس المباريات التي كان من المقرر عقدها في كولومبيا.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء الأرجنتيني، سانتياجو كافييرو، في تصريحات إذاعية «لاتزال الأرجنتين ملتزمة بتنظيم نصف بطولة كوبا أمريكا. هذا ما نعمل عليه، حول تنظيم نصف البطولة».

وطلبت كولومبيا الأسبوع المنصرم تأجيل كوبا أمريكا، التي كان من المنتظر إقامتها في هذا البلد إضافة للأرجنتين في الفترة من 13 يونيو وحتى 10 يوليو المقبلين.

لكن اتحاد الكونميبول رفض هذا الطلب وأكد نقل المباريات التي كانت ستقام في كولومبيا، بما فيها النهائي، نظرا للأزمة الاجتماعية التي تمر بها.

وأوضح كافييرو لإذاعة «لا ريد«المحلية»نحن نعمل على تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية وكيفية إدارة البطولة في ظل الأوضاع الحالية، لكن طبقا لما التزمت به الأرجنتين، وهو نصف البطولة«.

وأضاف «هناك عرض لإقامة البطولة كاملة في الأرجنتين، لكن علينا أولا أن ننهي الجزء الذي التزمنا به».

وأشار إلى أن تنظيم البطولة بأكملها سيفتح «نقاشا كبيرا»، حول الملاعب وتحليل الوضع الصحي للمقرات الجديدة وكيفية التنقل وحركة الصحافة.

وتشهد الأرجنتين ارتفاعا في أعداد الإصابات بكوفيد-19، مع تزايد إشغال الأسرة بوحدات العناية المركزة.

ولمواجهة هذا التفشي، أعلنت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز الأسبوع الماضي، عن تشديد القيود في جميع أنحاء البلاد تقريبا، مع حجر صحي إلزامي لـ9 أيام ستنتهي الإثنين المقبل، وبعدها استمرار القيود التي تم وضعها الجمعة الماضي.

وسجلت الأرجنتين رقما قياسيا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد يوم 19 الماضي، بواقع 39 ألف و652 حالة، ورقما قياسيا آخر في الوفيات يوم 18 من الشهر الجاري، بـ745 حالة.

وقرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وقف جميع المسابقات المحلية، منذ الجمعة الماضي وحتى الأحد المقبل، للسيطرة على الوضع.