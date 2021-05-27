شكرا لقرائتكم خبر عن زين الدين زيدان يقدم استقالته من تدريب ريال مدريد خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إعلامية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، سيقدم استقالته من تدريب ريال مدريد بشكل رسمي خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي الحديث عن استقالة زيدان، بعد موسم مخيب خرج منه الريال خالي الوفاض محليا وقاريا، إذ ودع أيضا مسابقة دوري أبطال أوروبا المتوج بلقبها 13 مرة من الدور نصف النهائي على يد تشيلسي الإنجليزي.

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق بمعلوماته، فابريتسيو رومانو، أول من نشر على «تويتر» ما وصفه خبرا حصريا عن استقالة زيدان من منصبه، ثم نقلت الصحف الإسبانية هذه المعلومة ومن بينها «ماركا»، و«آس»، إضافة إلى إذاعة «كادينا سير.

وأشار رومانو إلى أن الإعلان الرسمي عن رحيل زيدان سيتم في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.