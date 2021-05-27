شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته الكبرى: لا أصدق أنك أصبحتى بالـ16 من العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاد ابنته الكبرى هايا، بنشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "عيد ميلاد سعيد يا قلبى الجميلة.. لا أصدق أنك أصبحتى بعامك السادس عشر"، وفور نشره الصور حصد الكثير من التهانى على التعليقات.



حازم امام

وكان احتفل الثعلب الصغير بعيد ميلاده السادس والأربعين منذ أيام، وحرص رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم جيانى إنفانتينو على إرسال برقية تهنئة له، حيث إنه تم تسجيله بتاريخ 10 مايو بالرغم من مولوده الأصلى يوم 16 أبريل، ونشر إمام تهنئة رئيس الفيفا على صفحاته الشخصية عبر موقعى فيس بوك وإنستجرام.



حازم مع ابنته في طفولتها







حازم امام وابنته

وكشف حازم إمام السر وراء تضارب موعد عيد ميلاده بين موعدين الأول 16 أبريل والثانى 10 مايو، وقال الثعلب الصغير، لـ"الخليج 365"، "قائلا ميلادى الحقيقى فى 16 أبريل 1975 لكن تم تسجيلى فى شهادة الميلاد يوم العاشر من مايو، وذلك لظروف سفر والدى حمادة إمام خارج البلاد"، وأضاف حازم "خدعة ظريفة حتى يحتفل الوسط الرياضى بعيد ميلادى مرتين".

بدأ حازم إمام مشواره الكروى من خلال نادى الصيد فى القاهرة، واكتشف موهبته مدربو النادى الأهلى وكاد ينتقل للقلعة الحمراء لولا تدخل والده حمادة إمام نجم مصر والزمالك، وحول جهته للعب لنادى الزمالك ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول بالنادى موسم 1993 / 1994م ضد الاتحاد السكندرى، وكان أداء "حازم" المتميز مع فريق الزمالك والمنتخب الأوليمبى سببًا فى اختياره من قبل "رود كرول" مدرب المنتخب المصرى فى ذلك الوقت، للانضمام إلى صفوف المنتخب فى أول مباراة له ضد منتخب جنوب أفريقيا عام 1995م.