شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك والإسماعيلى فى موقعة الكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الزمالك مع الإسماعيلى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر على استاد السويس الجديد فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية فى ظل الندية المعروفة عن لقاءات الكأس.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حازم إمام – محمد عبد السلام – محمود الونش – محمد عبد الشافى

خط الوسط : محمود عبد العزيز – فرجانى ساسى

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقى – سيف الدين الجزيرى

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك مكون من "محمد فوزى ومروان الصحراوى ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد عادل وعماد حمدى ومحمد حسن وأرى بابل وأحمد مدبولى وشكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف".

الزمالك يدخل مباراة الليلة في ظل العديد من الغيابات التي تضرب صفوف الفريق، في مقدمتها محمود علاء مدافع الفريق والذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة وعبد الله جمعة الظهير الأيسر الذي يعاني من نفس الإصابة أيضا، ومحمد عبد الغني مدافع الفريق بسبب إيقافه لحصوله علي الإنذار الثالث في مباراة المصري الأخيرة بالدورى، فيما تعتبر الأزمة الكبرى في الغيابات بالنسبة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الابيض هو غياب طارق حامد لاعب الوسط وأحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها جميع مدربي الزمالك خلال السنوات الماضية، حيث يغيب طارق حامد عن مباراة الاسماعيلى بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة المصري أيضا.