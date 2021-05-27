شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر نجوم الأهلى من استفزازات لاعبى شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى لاعبيه من استفزازات لاعبى شمال أفريقيا فى مباراتهم مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية الأفريقية فى السوبر الأفريقى على استاد جاسم بن حمد بنادى السد القطرى، والمقرر لها السادسة مساء غد الجمعة، وطالب موسيمانى لاعبيه بحسم المباراة من بدايتها دون الدخول فى دوامة المفاجآت، لاسيما أن المنافس سيحاول بكل قوة عرقلة وصول المارد الأحمر لهدفه مستغلا فكرة إضاعة الوقت أو إخراج اللاعبين عن تركيزهم فى المباراة.

وواجه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، انتقادات عنيفة عقب تراجع نتائج المارد الأحمر على صعيد بطولة الدورى الممتاز، إلا أن المدرب أستطاع أن يرد على المشككين فى قدراته بتحقيق نتائج إيجايبة فلقد صعد لنصف نهائى البطولة التي يحمل لقبها، ولايزال يملك فرصة الانقضاض على صدارة الدوري حال الفوز بمبارياته المؤجلة ليؤكد أنه يتعامل بواقعية مع أزمة الغيابات والإصابات التى ضربت صفوف المارد الأحمر بالفترة الأخيرة.

وتوج موسيماني مع الأهلي بألقاب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية ويبحث عن لقبه الرابع مع المارد الاحمر بعدما لعب 43 مع الاهلى حقق الفوز فى 30 مباراة وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 4 مباريات فقط.

ويملك موسيمانى فى جعبته لقب سوبر أفريقى قبل مواجهة نهضة بركان، حيث نجح المدرب الجنوب أفريقى فى 18 فبراير من عام 2017 فى قيادة ماميلودي صنداونز لرفع بطولة كأس السوبر الأفريقي، وذلك بتغلبه على ضيفه حامل اللقب مازيمبي الكونغولي 1-0 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

وكان صن داونز قد حقق حينها لقب دوري أبطال القارة للمرة الأولى في تاريخه بتفوقه على الزمالك 3-0 ذهابا و0-1 إيابًا.