شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. إطلالات جديدة لـ عائلات نجوم الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل دائما نجوم الكرة أوقات الفراغ فى قضاء أوقات سريعة مع أسرهم و أبناءهم، خاصة إنهم فى إنشغال دائم بالمعسكرات والمباريات، حيث نجد دائما ما ينشر نجوم الكرة صور مع عائلتهم سواء زوجاتهم أو أبناءهم عبر السوشيال ميديا على الفيس بوك أو إنستجرام .

وظهر مؤخرا على السوشيال ميديا أحمد الشيخ نجم الأهلى السابق المنضم إلى صفوف بيراميدز بصحبة أبنته الكبرى مكة أثناء الإحتفال بعيد ميلادها .

أما عماد متعب فظهر مؤخرا بصحبة زوجته يارا نعوم أثاء مشاركة أبنتهم الكبرى تمارا هواياتها المفضلة، ومثله مصطفى محمد نجم الزمالك المحترف فى صفوف جالاتا سراى التركى الذى ظهر مؤخرا بصحبة زوجته فى المالديف .

و دائما ما تظهر هديرزوجة عمرو السولية بإطلالات جديدة و مختلفة عبر صفحتها على إنستجرام بصحبة بناته، لا سيما و أن محمد أبو جبل حارس الزمالك يظهر مؤخرا بإطلالات جديدة مع زوجته المغربية التى تزوجها مؤخرا ، و أيضا أحمد سيد زيزو الذى يظهر بصحبة وزوجته و أبنته كثيرا على وسائل التواصل الإجتماعى .

و يرصد الخليج 365 أحدث إطلالات عائلات نجوم الكرة فى الصور التالية:



أحمد الشيخ و أبنته مكة



زيزو و زوجته



سارة زوجة شيكابالا و إبنها أدم



عماد متعب و يارا نعوم و أبنتهما تمارا



محمد أبو جبل و سارة زوحته



مصطفى محمد و زوجته فى المالديف



مصطفى محمد و زوجته