شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى الإسماعيلى الليلة فى كلاسيكو أولاد العم بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مع دقات التاسعة مساء اليوم الخميس تحدياً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر على ستاد السويس الجديد في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل الندية المعروفة عن لقاءات الكأس.

الزمالك تأهل لدور الستة عشر بالكأس عقب الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 للبطولة، فيما تخطى الإسماعيلى عقبة لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف .

الزمالك يدخل مباراة الليلة في ظل العديد من الغيابات التي تضرب صفوف الفريق، في مقدمتها محمود علاء مدافع الفريق والذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة وعبد الله جمعة الظهير الأيسر الذي يعاني من نفس الإصابة أيضا، ومحمد عبد الغني مدافع الفريق بسبب إيقافه لحصوله علي الإنذار الثالث في مباراة المصري الأخيرة بالدورى، فيما تعتبر الأزمة الكبرى في الغيابات بالنسبة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الابيض هو غياب طارق حامد لاعب الوسط وأحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها جميع مدربي الزمالك خلال السنوات الماضية، حيث يغيب طارق حامد عن مباراة الاسماعيلى بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة المصري أيضا.

ويفاضل باتريس كارتيرون بين 3 لاعبين لمشاركة أحدهم في مباراة الإسماعيلي لتعويض غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق والذي تعرض للطرد في مباراة المصري بالدوري والتي إنتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووضع كارتيرون كل من محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر لإختيار أحدهم لمجاورة فرجاني ساسي في المباراة المقبلة، وإن كان الأقرب للمشاركة هو محمود عبد العزيز الذي يحظى بثقة كارتيرون، ويأتي في المرتبة الثانية في إختيارات كارتيرون لبديل طارق حامد هو اسلام جابر الذي يمتاز بقدرته علي المشاركة في أكثر من مركز داخل الملعب من بينهم الوسط المدافع، وهو ما يجعل كارتيرون يضعه في الإختيار الثاني لمنح مرونة تكتيكية داخل الملعب.

فيما يعاني لاعبو الزمالك من ارهاق شديد بسبب السفر بين المحافظات في فترة زمنية قليلة، حيث خاض الفريق مباراة المصري يوم الأثنين الماضي في الإسكندرية، وتوجه الفريق يوم الثلاثاء الي العين السخنة للدخول في معسكر لمدة يومين قبل مباراة الليلة.

وعاد لقائمة الزمالك استعداداً للإسماعيلى يوسف أوباما لاعب وسط الفريق بعد شفاءه من الإصابة في الركبة والتي تسببت في غيابه عن مباراتي الزمالك امام المصري وطلائع الجيش في الدورى.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد السلام – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي

خط الهجوم : زيزو – أوباما – اشرف بن شرقي – سيف الجزيري

في المقابل يرغب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى في مواصلة نتائجه الجيدة بالفترة الأخيرة بعدما نجح في إحداث انتفاضة كبيرة للدراويش بجدول الدوري ، وطالب جلال لاعبى فريقه بتخطى عقبة الزمالك لمواصلة مشوار الكأس بنجاح لمصالحة الجماهير الباحثة عن بطولة منذ فترة طويلة .

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك مكون من :" محمد فوزى ومارسيلو ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد عادل وعماد حمدى ومحمد حسن وأرى بابل وأحمد مدبولى وشكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف".