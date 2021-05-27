‎موعد مباراة التعاون والفيصلي في نهائي كأس ملك السعودية «6 قنوات ناقلة للحدث»

يستقبل استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، نهائي كأس ملك السعودية بين التعاون والفيصلي، في النسخة الـ46 من المسابقة الأعرق لكرة القدم داخل المملكة العربية.

ولم يلتق التعاون والفيصلي في نهائي كأس ملك السعودية من قبل، ولكن سكري القصيم خاض المباراة الختامية في مناسبتين، الأولى في موسم 1990، وخسر حينها اللقب لصالح النصر، قبل أن يتوج به في المرة الثانية في موسم 2019 على حساب الاتحاد.

وشق نادي التعاون طريقه نحو نهائي كأس ملك السعودية، بعدما خاض 3 مباريات، حيث فاز على ضمك بنتيجة (2-1) في دور الـ16، قبل أن يتجاوز القادسية في ربع النهائي بنفس النتيجة، وأطاح بنادي الفتح من نصف النهائي بعد الفوز عليه (3-2).

بينما سبق لنادي الفيصلي المرور بجانب الكأس الغالية في موسم 2018، عندما واجه الاتحاد في المباراة النهائية، ولكنه فشل في معانقة اللقب، ليفز به العميد للمرة التاسعة في تاريخه ويتساوى مع الهلال.

وبدأ نادي الفيصلي مشواره في كأس ملك السعودية 2021، بمواجهة الاتفاق في دور الـ16 ونجح في إقصاءه بركلات الترجيح، بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي (0-0)، وأقصا الباطن من دور ربع النهائي بفوزه عليه (2-1)، واقتلع بطاقة العبور للمباراة النهائية من فريق النصر بالإنتصار عليه بهدفٍ دون رد.

موعد مباراة التعاون والفيصلي في نهائي كأس ملك السعودية

ويتواجه التعاون والفيصلي، اليوم الخميس 27 مايو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة التعاون والفيصلي في نهائي كأس ملك السعودية على 6 قنوات مختلقة من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

ويمكنك متابعة اللقاء على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”، كما يذاع على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “راشد الدوسري”.

ومن الإمارات، تنقل مواجهة التعاون والفيصلي على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الإماراتي “عامر عبد الله”، بالإضافة إلى دبي الرياضية 1، بصوت المعلق “أحمد الشحي”، وقناة الشارقة الرياضية بصوت “راشد عبد الرحمن”.

كما نجحت قناة عمان الرياضية HD، في الحصول على حقوق بث مواجهة التعاون والفيصلي، وسيتولى المعلق العماني “راشد الشيذاني” مهمة وصف أحداث اللقاء.