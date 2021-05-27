موعد مباراة تركيا وأذربيجان ضمن استعدادات يورو 2020 والقنوات الناقلة - صور Getty

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب تركيا وأذربيجان الودية ضمن استعدادات يورو 2020، والمقرر لها في إحدى مباريات اليوم الخميس 27 مايو 2021.

يسعى المدرب المخضرم “شينول جونيش” الذي قاد منتخب تركيا للمركز الثالث في كأس العالم 2002 في كوريا واليابان، إلى إيجاد مكامن الخلل في صفوف فريقه قبل بداية منافسات بطولة يورو 2020.

وسيعتمد جونيش على المهاجم المخضرم “بوراك يلماز” الذي قاد ليل الفرنسي لتحقيق لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، بجانب الصاعدين “يوسف يازجي وزكي تشيليك”.

ويأمل الأتراك في تحقيق إنجاز يضاهي إنجاز يورو 2008، حين وصل منتخب أحفاد العثمانيين بقيادة المدرب الوطني فاتح تريم والنجم “حميد ألتينتوب” إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي عرفت تتويج منتخب إسبانيا بعد تجاوز ألمانيا بهدف النينيو فيرناندو توريس.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأوروبية المنتخب التركي في المجموعة الأولى، بجانب بطل كأس العالم في أربع مناسبات منتخب إيطاليا، بجانب منتخبي سويسرا وويلز.

موعد مباراة تركيا وأذريبجان اليوم الخميس والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة منتخب تركيا وأذربيجان اليوم الخميس الموافق 27 مايو 2021، وتنطلق بداية من الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش، وتقام على ملعب نادي باشاك شهير في اسطنبول.

ولم تعلن أي قناة عربية حتى الآن تغطية هذا اللقاء في بث مباشر لمباراة منتخب تركيا أمام نظيره المنتخب الأذربيجاني، إلا أن هناك قنوات أجنبية عديدة ستتولى المهمة.

وتنقل المباراة في بث مباشر على قنوات دازن الألمانية عبر القمر الصناعي أسترا 19 شرقاً، كما تقوم قناة TRT Sport التركية بنقل البث المباشر للمباراة، وكذا قناة CBC Sport الخاصة بدولة أذربيجان.