«الأبيض» يواجه مصر في نصف نهائي عربية الصالات

متابعة: عصام هجو

احتفلت بعثة منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات الموجودة حالياً في القاهرة برئاسة عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية، بعدما حل «الأبيض» ثانياً برصيد 6 في المجموعة الثانية التي تصدرها المغرب برصيد 9 نقاط، وكان «الأبيض» فاز على السعودية في الجولة الثانية 6-3، وفاز أمس الأول على جزر القمر 3-1، وتبادل تسجيل الأهداف عمر النقبي الذي سجل هدفين ورفع رصيده إلى 6 أهداف في البطولة والهدف الثالث كان من نصيب حمد حسن باجو وخسر أولى مبارياته أمام المنتخب المغربي 5-1.

وجرت احتفالية التأهل الى نصف النهائي بحضور عبدالله الحمادي من السفارة الإماراتية في القاهرة، وخميس الشامسي مشرف المنتخبات الوطنية واللاعبين والجهازين الفني والإداري والمشجع ياسر بومجيد الذي لحق بالبعثة في القاهرة لدعم المنتخب من المدرجات، وكان لحضوره صدى طيب في أوساط البعثة.

ويلتقي المنتخب الإماراتي في الخامسة مساء اليوم مع نظيره المصري متصدر المجموعة الثانية، وفي السابعة مساء يلتقي المغرب الثانية مع البحرين، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة يوم 30 مايو، وكان عبدالله الفلاسي توج نجماً لمباراة «الأبيض» أمام جزر القمر، وتم تكريمه من قبل اللجنة المنظمة بعد أن تم اختياره كأفضل لاعب.

وأعرب عبدالملك جاني رئيس البعثة عن سعادته بالنتائج والمستوى الجيد الذي قدمه المنتخب في المحفل العربي، وقال: «وصلتنا إشادة كبيرة بتطور المستوى من مباراة لأخرى، إلى أن وصل الفريق إلى نصف النهائي بفضل مجهود الجهازين الفني والإداري واللاعبين، ولابد من الإشادة بدور الأندية التي رعت هذه الكوكبة من اللاعبين، ولابد من توجيه الشكر للإداريين والمشرفين على التعاون الكبير الذي انعكس على تطور مستوى المسابقات، ومن جانبنا نشكر اللاعبين على ما قدموه من أداء رجولي ونتائج وننتظر منهم الأفضل».

وقال: «ما تحقق في ظل هذه الظروف ومن المشاركة الأولى بالنسبة لنا يعد إنجازاً، ومباراتنا مع منتخب مصر فرصة لكتابة التاريخ، لقد لعب الفريق 3 مباريات وتخطاها من دون إصابة أي لاعب أو طرد لاعب، وهذا في حد ذاته يعكس جدية اللاعبين».

وحرص جاني على توجيه الشكر إلى السفارة الاماراتية في مصر على الاهتمام، وأوضح أن المستشار عبدالله الحمادي يحرص على زيارة البعثة باستمرار وسيكون هناك لقاء مع السفير حمد الشامسي.