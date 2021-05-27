شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بعثة الأهلى تخضع لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية، منذ قليل، استعدادًا لمباراة نهضة بركان فى السوبر الأفريقى، المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت قطر) على استاد جاسم بن حمد (نادى السد).

وكانت بعثة الأهلى قد أجرت مسحة طبية قبل الدخول فى فقاعة طبية بقطر استعدادًا للسوبر الأفريقى، فيما تقوم البعثة بإجراء مسحة جديدة غدًا.

ويختتم الأهلى استعداداته لمواجهة نهضة بركان الليلة، حيث يخوض الفريق مرانه الرابع على ملعب جامعة قطر، ويشتمل على الجانب الخططى الذى يرغب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، فى تنفيذه خلال مواجهة بطل المغرب.