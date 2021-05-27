شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرسم الليلة خطة حصد الأهلى للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى خطة فريقه لعبور نهضة بركان فى المباراة التى تجمعهما غدا الجمعة على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة بمباراة السوبر الأفريقى، من أجل التتويج باللقب وإضافة إنجاز جديد للقلعة الحمراء وتحقيق اللقب الغائب عن الأهلى منذ 8 سنوات.

ويفكر موسيمانى فى تعديل طريقة اللعب من خلال العودة للعب بطريقته المعتادة 4 / 2 / 3 / 1، مع عودة حسين الشحات وطاهر محمد للتشكيل الأساسى أو الدفع بجونيور أجايى على حساب أحد الثنائى، مع مطالبة لاعبيه بضرورة نقل الكرة السريع والتحرك جيدا بدون كرة وتضييق المساحات أمام لاعبي نهضة بركان.

كما طالب موسيمانى لاعبيه بالاعتماد على التصويب من على بعد والتركيز على الجمل المتفق عليها فى الكرات الثابتة والعرضية، لاسيما مع دفاع المنطقة المتوقع أن يفرضه الفريق المغربى.