شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحتج على قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو الإسماعيلى احتجاجا لاتحاد الكرة أعقاب قرار الأخير بتأجيل مواجهة بيراميدز مع المقاولون والتى كان المقرر له غدا، دون تأجيل قمة الإسماعيلى مع الزمالك فى كأس مصر والتى ستنطلق فى نفس يوم اللقاء الأول.

وفند مسئولو النادى فى الاحتجاج أن تأجيل مباراة بيراميدز دون النظر لموقف الإسماعيلى يؤكد غياب مبدأ التكافؤ والعدل والوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأندية، وهو ما يضر بالمسابقة.

وثانى أسباب الاحتجاج تتمثل فى تغيير ترتيب المباريات، فضلا عن حصول المنافس "بيراميدز" على فترة راحة أطول.

وأتم مسئولو الدراويش فى ختام الاحتجاج أن الفريق فى حالة ضغط كبير ويخوض مباراة كل ثلاثة أيام على عكس المنافسين.